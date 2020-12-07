Волгоград, , 15:16 — REGNUM Тело 14-летнего подростка обнаружено в частном доме на севере Волгограда. По предварительным данным, школьник скончался от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Подросток жил вместе с матерью в арендованной комнате на цокольном этаже частного одноэтажного жилого дома. Здесь же располагается кухня и система газового обогрева. 2 декабря женщину госпитализировали с вирусным заболеванием, мальчик остался дома один. Утром 5 декабря домовладелец обратил внимание на запах газа. Спустившись на цокольный этаж, хозяин обнаружил тело подростка без признаков жизни. Установлено, что в газовом котле потух огонь, а сам прибор не отключился.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.