Ставрополь, , 14:56 — REGNUM Восемь человек пострадали при столкновении двух легковых машин в Новоселицком районе Ставропольского края. Среди раненых — трое подростков, сообщили 7 декабря в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла накануне вечером на автодороге Новоселицкое — Саблинское. По данным госавтоинспекции, 44-летний водитель ВАЗ-21 102 выехал на встречную полосу, где врезался в двигавшийся навстречу ВАЗ-21 101.

С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены оба водителя, два пассажира первой «десятки» и четыре пассажира второй машины, среди которых трое 16-летних студентов.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 44-летний местный житель. Известно, что за рулем второй легковушки находился 25-летний житель района. У обоих водителей при госпитализации произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. Проверка по факту происшествия продолжается.