Рязань, , 15:16 — REGNUM 10-летнюю девочку ограбил на улице 44-летний мужчина в Рязани. Мужчина вырвал у неё из рук телефон и скрылся на автомобиле, сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Возле школьницы, которая шла по улице Железнодорожной и разговаривала по телефону, остановился автомобиль. Из него вышел мужчина, забрал у девочки смартфон и быстро уехал. Школьница смогла подробно описать злоумышленника, по уличным камерам видеонаблюдения также удалось установить момент ограбления, марку, затем госномер и владельца автомобиля. Им оказался 44-летний житель посёлка Старожилово, неоднократно судимый за кражи. Что он приехал в Рязань на встречу с родственником, но забыл дома телефон. Увидев на улице девочку со смартфоном, мужчина решил забрать её мобильный, но позвонить по нему не смог.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы.