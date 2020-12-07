Таруса, Калужская область, , 15:17 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Тарусского района. Он обвиняется в убийстве отца, сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в ночь на 30 августа 2020 года в одной из деревень Тарусского района обвиняемый в ходе конфликта нанёс своему отцу не менее 50 ударов руками, ногами, металлической крышкой и ножом. Затем злоумышленник позвал родственников и сообщил, что его отца кто-то избил. Однако свидетели из числа соседей и родственников пояснили правоохранителям, что между отцом и сыном сложились конфликтные отношения, они проживали вместе и злоупотребляли спиртным, часто ссорились, и обвиняемый ранее неоднократно сильно избивал своего отца.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отцеубийце грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

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