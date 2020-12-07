Волгоград, , 14:38 — REGNUM Табельное оружие для задержания нарушителя применили инспекторы ДПС в Волжском Волгоградской области. Водитель автомобиля, за которым пришлось устроить погоню, был пьян, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские 5 декабря в 05:40 обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2110, который двигался с открытым багажником. Водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и попытался скрыться, неоднократно выезжая на полосу встречного движения. Около ерика «Боярский ключ» Ленинского района полицейские сначала предупредительно выстрелили один раз в воздух, а затем дважды — по колёсам легковушки.

Водитель-нарушитель — 41-летний житель Волжского — оказался пьян, в отношении него составлено несколько административных протоколов. Служебная проверка подтвердила, что табельное оружие полицейские применили на законных основаниях.