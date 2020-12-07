Сатка, Челябинская область, , 14:25 — REGNUM В Сатке Челябинской области на жизнь своей дочери покушалась жительница Башкирии. Ей 22 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

У гражданки осталась ещё одна дочь, 2019 года рождения. А семимесячную девочку она бросила на косяк двери в гостях у своей сестры. Сейчас прокуратура ведёт проверку работы учреждений и органов системы по недопущению подобного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяная молодая женщина бросила плачущую девочку на дверной косяк. Ребёнок получил тяжёлую травму головы. Гражданка арестована.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Магнитогорска пыталась убить свою 7-месячную дочь