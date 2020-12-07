Городищенский район, Пензенская область, , 15:11 — REGNUM В Пензенской области работники ООО «Городищенское ПАТП» с марта 2020 года не получают заработную плату. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В период с марта по ноябрь текущего года 35-и работникам предприятия, учредителями которого являются администрация Городищенского района и департамент государственного имущества Пензенской области, расположенного в городе Городище, свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата. Задолженность составила более 1,2 млн рублей.

Ведутся следственные действия, направленные на установку всех обстоятельства совершенного преступления и погашение заложенности по заработной плате.

Губернатор Иван Белозерцев потребовал решить вопрос с выплатой зарплаты работникам Городищенского ПАТП. Глав муниципалитетов предупредили о последствиях замалчивания острых вопросов. Помимо долга по зарплате, предприятие систематически не перечисляло налоги. Глава региона обратился к начальнику управления транспорта Сергею Буйлову: «Вы ко мне несколько раз заходили, докладывали обстановку по автотранспортным предприятиям, но о данной задолженности не сказали». Правительству области поручено оперативно решить проблему и выплатить зарплату в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, прокуратуре Пензенской области за 2019 год удалось добиться погашения долгов по заработной плате в размере около 144 млн рублей, восстановлены права более 6,13 тыс. работников. По несвоевременной оплате труда выявлено около 3,5 тыс. нарушений закона. По итогу — 173 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 302 лица — к административной ответственности, в отношении 8 работодателей возбуждены уголовные дела. Направлено в суды около 2,7 тыс. заявлений.

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