Самара, , 13:44 — REGNUM Более 10 человек подозреваются в совершении страховых мошенничеств в Самаре. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2014 г. по 2017 г. обвиняемые подготавливали «автомобили-двойники», чтобы ставить их на государственный регистрационный учет и страховать. При этом на автомобилях устанавливали поврежденные детали.

Следователи считают, что в ночное время на мало освещенных участках дорог обвиняемые инсценировали дорожные аварии и хищения автотранспортных средств, а также изготавливали поддельные договоры купли-продажи автомобилей.

По версии следствия, после оформления документов о фиктивных ДТП фигуранты уголовного дела передавали в страховые компании документацию на возмещение вреда, а поступившие страховые выплаты делили между собой. Следователи считают, что таким способом они похитили деньги страховых компаний в сумме свыше 16 млн рублей.

В результате прокуратура г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин, которых обвиняют в организации преступной группы, шестерых человек, обвиняемых в ее участии и пяти человек, обвиняемых в нахождении с ними в предварительном сговоре. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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