Архангельск, , 12:58 — REGNUM В одном из дачных поселков под Архангельском сотрудники ФСБ пресекли деятельность нарколаборатории.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ, производство синтетических наркотиков в особо крупном размере велось в одном из домов, расположенных на территории СНТ «Двина». При проведении обыска, из дома было изъято наркотическое средство мефедрон общей массой более 2,3 кг, оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий Региональным управлением установлены организаторы преступной группы. Ими оказались два жителя Архангельска. по данным источника ИА REGNUM, дачный дом они приобрели специально для производства наркотиков.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.