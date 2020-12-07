Архангельск, , 12:42 — REGNUM В Архангельске по подозрению в покушении на убийство своей матери задержали 45-летнего мужчину.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР, трагедия едва не случилась ночь на 4 декабря: в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес своей 73-летней матери удары гантелью по голове.

«Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшая осталась жива. В настоящее время она прооперирована и находится в больнице», — сообщили в ведомстве.

В ходе допроса сын пенсионерки частично признал свою вину и пояснил следователю, что убивать мать не хотел. Теперь ему предстоит пройти психолого — психиатрическую в отношении подозреваемого.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.