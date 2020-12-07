Мадрид, , 12:46 — REGNUM Деятельность преступной группировки, члены которой незаконно торговали марихуаной на международном уровне, пресекли власти каталонской провинции Жирона. Сообщение об этом распространено 7 декабря национальной полицией Испании.

Полиция провела операцию против наркоторговцев в рамках расследования, которое началось в феврале этого года. Задержаны 13 человек, среди которых помимо испанских подданных есть граждане России, Венесуэлы и Латвии. Задержан в том числе главарь группировки.

Преступное сообщество хранило наркотики на складе в промышленной зоне городка Видререс. Переправляли марихуану в другие европейские страны на грузовиках. Так, недалеко от границы с Францией полицейские остановили грузовик, в котором было 180 кг наркотика.