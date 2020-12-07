Тель-Авив, Израиль, , 12:35 — REGNUM 82-летний протестующий, который был насмерть сбит автомобилем во время митинга против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, идентифицирован как отец генерального директора Facebook Israel. Об этом сообщает Times of Israel 6 декабря.

Дрор Соффер был серьезно ранен после того, как его сбила машина в пригороде Тель-Авива Кирьят-Оно. Его доставили в госпиталь, где врачи констатировали его смерть. Погибвший был отцом генерального директора Facebook Israel Ади Соффер-Тээни. Полиция подчеркивает, что инцидент был несчастным случаем, и нет никаких оснований подозревать, что Соффер был сбит намеренно.

Водитель, 20-летняя женщина, сотрудничает с властями в расследовании этого происшествия. По данным источника, она вела машину в рамках правил, когда Соффер появился на дороге.

Еженедельные акции протеста против Нетаньяху и его правительства проводились на улицах Израиля в течение нескольких месяцев, при этом самый крупный митинг в Иерусалиме проводился возле резиденции премьера. Демонстранты требуют отставки Нетаньяху в связи с судебным разбирательством по делу о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Они также подвергли критике действия его правительства в борьбе с пандемией коронавируса. Нетаньяху отрицает правонарушения и утверждает, что обвинения являются частью попытки политических соперников, средств массовой информации, полиции и прокуратуры отстранить его от должности.