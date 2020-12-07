Астрахань, 7 декабря 2020, 12:34 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил создать штаб по контролю над ситуацией в бассейне «Динамо». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 7 декабря с отравлением хлором были госпитализированы 26 человек, 19 из которых — дети. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, работники спорткомплекса нарушили технологию очистки бассейна, из-за чего произошел выброс вредных веществ. Шесть детей находятся в реанимации.
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