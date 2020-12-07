Магнитогорск, Челябинская область, , 12:32 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местной жительнице предъявили обвинение в покушении на убийство её 7-месячной дочери. Преступление было совершено вечером 4 декабря, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в квартире одного из домов эта женщина, будучи пьяной, бросила плачущую девочку в косяк дверного проема. В итоге ребёнок получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован.

Суд отправил даму в СИЗО. На этом настоял следователь. Расследование продолжается.