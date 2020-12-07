Астрахань, , 12:31 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил бассейн, в котором дети и взрослые отравились хлором. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Шесть пострадавших детей находятся в реанимации, остальные — в общем отделении. Также в больницу доставлены семь взрослых.

«Предварительная причина — нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием воды. Ориентировочно, нарушена последовательность работы с химикатами. Детей и взрослых эвакуировали с обратной стороны здания по лестнице. Уровень превышения химиката составляет 24,9 при допустимой норме 0,1», — рассказал руководитель ГУ МЧС РФ по Астраханской области Алексей Мурзин.

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