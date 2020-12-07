Горно-Алтайск, , 12:11 — REGNUM В администрациях Турочакского и Чойского районов Республики Алтай выявлены нарушения санитарных требований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в зданиях не проверяют температуру у сотрудников и посетителей, не все служащие носят маски.

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«Кроме того, установлен факт несоблюдения режима изоляции и самим главой муниципалитета, что является недопустимым для гражданина, и тем более для должностного лица органа местного самоуправления», — добавили в управлении.

Отмечается, что его безответственное поведение может стать примером для игнорирования мер профилактики жителями района. По итогам проверки администрацию привлекут к административной ответственности, а материалы в отношении главы направлены в суд.

К тому же всё это сказалось на заболеваемости. Так, с конца октября по конец ноября у 8 сотрудников администрации Турочакского района выявлен коронавирус, в том числе у главы.

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