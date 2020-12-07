Астрахань, , 12:14 — REGNUM Более 20 человек отравились хлором в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области.

По версии следствия, утром дети и взрослые почувствовали недомогание во время занятий в бассейне. Пострадавших госпитализировали. Предположительно, в бассейне была нарушена технология очистки, в воду и воздух попали вредные вещества.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование контролирует руководитель регионального главка генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в бассейне серьёзно отравились хлором 26 человек, 19 из которых — дети. Их госпитализировали в медучреждения.