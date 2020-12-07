Сарпинский район, , 12:03 — REGNUM В Республике Калмыкия из-за вспышки бешенства среди животных закрыт на карантин Сарпинский психоневрологический дом-интернат. Это следует из распоряжения главы республики.

На территории учреждения установлены ограничительные мероприятия. Угрожаемой зоной считается улица Центральная в посёлке Годжур. В настоящее время специалисты ликвидируют вспышку бешенства.

Напомним, бешенство — это смертельно опасное заболевание, которое передаётся от животного к человеку.

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