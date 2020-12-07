Новосибирск, , 12:03 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие выходные дни произошло 49 пожаров, два из которых привел к гибели троих человек. Причинами большинства из них стали короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, 5 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар с массовой эвакуацией — горела квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Из подъездов были эвакуированы 12 человек, из них один ребенок.

По данным ведомства, с начала 2020 года в Новосибирской области произошло 3890 бытовых пожаров, на которых огнеборцы спасли 700 человек.