Банда-Ачех, Индонезия, 7 декабря 2020, 11:55 — REGNUM В общей сложности 27 тысяч жителей Индонезии были эвакуированы из-за наводнения в провинции Ачех, сообщает CNN Indonesia.
Согласно данным, полученным агентством по борьбе со стихийными бедствиями провинции Ачех, наиболее сильно пострадали районы Северного и Восточного Ачеха.
Известно, что жители Индонезии бежали в мечети и другие безопасные места, расположенные на возвышенностях. Уровень воды местами достигает 1−2 метров.
Наводнение произошло из-за сильных дождей, которые привели к разливу рек в регионе. Наводнение также серьезно повредило четыре моста.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение, обрушившиеся на индонезийскую провинцию Ачех, мешает движению на трассе Медан — Банда-Ачех.
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