Кабул, , 11:55 — REGNUM Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля, которым управлял террорист, в округе Даман афганской провинции Кандагар. Об этом 7 декабря сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря начальника полиции провинции Джамала Баракзая.

Уточняется, что взрыв произошел около главного управления полиции округа и что в результате него, по данным агентства Пажвак, пострадали 11 правоохранителей и 22 мирных жителя.

Кроме того, отмечается, что сообщений о жертвах не поступало, и указывается, что в настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за данный взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 7 ноября совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Кундуз на севере Афганистана.