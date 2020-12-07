Москва, , 11:49 — REGNUM В Москве ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова нашли мёртвым. Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пенсионеру был 101 год. Его нашли под окнами одного из домов на Большой Черёмушкинской улице. Следователи начали проверку, по одной из версий — ветеран покончил с собой.

«Северинов служил в Воздушно-десантных войсках на должности командира пулеметного отделения. В 1944 году он в составе 350-го гвардейского стрелкового полка был переброшен в Восточную Европу, освобождал Венгрию и Австрию», — говорится в информации агентства.

Ветеран награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также медалями — «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

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