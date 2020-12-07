Кременки, , 11:59 — REGNUM Калужским судом 36-летний житель Московской области признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, разбойном нападении, краже и приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 7 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В мае 2019 года вблизи города Кременки осужденный напал на проезжавшую по лесному массиву на велосипеде женщину, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и ценное имущество, а затем совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. Спустя месяц, в июне 2019 года, мужчина аналогичным способом напал на другую женщину в лесном массиве вблизи дачного кооператива Жуковского района. После получения информации о нападениях, проанализировав описание преступника, способ совершения преступлений и другие признаки, следователи пришли к выводу, что их совершил один и тот же человек. Уголовные дела были соединены в одно производство, расследование проводилось следственной группой с участием управления уголовного розыска. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан осенью 2019 года.

Кроме того, было установлено, что в августе 2018 года, данный мужчина проник в дачный дом в селе Троицкое Жуковского района, откуда украл телефон и ключи от автомобиля с сигнализацией.

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