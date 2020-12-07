Кызыл, , 11:35 — REGNUM Сотрудники прокуратуры начали проверку по факту смерти семимесячного ребёнка в столице Тувы Кызыле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тело младенца с признаками обморожения было найдено утром 6 декабря на территории левобережных дач. Предварительно установлено, что её родители всю ночь распивали спиртные напитки со знакомой.

«При этом мать малолетней в 2017 году уже лишалась родительских прав в отношении двух своих детей и ранее состояла на профилактическом учете органов внутренних дел», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Олег Кузьминых. Расследование преступления взято им на особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту смерти девочка возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетней» и «халатность». По данным следователей, родители не смогли пояснить, каким образом ребёнок оказался на улице.

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