Астрахань, , 11:31 — REGNUM В Астрахани шесть детей помещены в реанимацию после отравления хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо» 7 декабря. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Спирин.

Состояние 13 детей оценивается как средней степени тяжести. Шесть детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии.

Семеро взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для их жизней нет. Все пострадавшие находятся в сознании.

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