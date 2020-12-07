Уфа, , 11:33 — REGNUM Автомобиль загорелся в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 6 декабря на автотрассе Уфа — Оренбург в Мелеузовском районе. На 173 км этой автодороги столкнулись встречные автомобили «Audi 80», за рулем которого находился 42-летний мужчина и «Daewoo Nexia».

Отмечается, что в результате ДТП автомобиль «Audi 80» загорелся. Водитель этого автотранспортного средства получил травмы и был доставлен в больницу. Было установлено, что он не получал водительского удостоверения.

Сообщается, что оба водителя автомашин были в нетрезвом состоянии.

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