Красноярск, , 11:16 — REGNUM В Красноярском крае пресечена деятельность сторонников террористической организации. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран.

Один из участников группировки собирался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Сотрудники УФСБ задержали его в международном аэропорту Красноярска при регистрации на рейс. Остальные члены организации задержаны по месту их проживания.

Возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в США к 20 годам тюремного срока приговорили мужчину, который предоставил огнестрельное оружие экстремистам, застрелившим 14 человек в городе Сан-Бернардино.