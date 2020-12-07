Курган, , 11:12 — REGNUM В Курганской области на предприятии общепита, которое предоставляет услуги общественного питания в военной части, в ходе проверки выявили опасные мясные полуфабрикаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Замороженные котлеты, биточки, фрикадельки производства одного из ИП оказались непригодными для употребления. В них обнаружились патогенные микроорганизмы сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки.

Производителю опасных мясных полуфабрикатов выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии, сообщают в Россельхознадзоре.