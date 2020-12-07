Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Два человека стали жертвами наездов электропоездов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В обоих случаях, вероятно, к роковым последствиям привела невнимательность со стороны самих пешеходов.

Электричка на Ладожском вокзале Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, 5 декабря около 18 часов на станции Кушелевка молодой человек был сбит электропоездом сообщением Санкт-Петербург — Сосново.

«Юноша переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в капюшоне. Машинист подвижного состава подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось», — рассказали в транспортной полиции.

Погибшим оказался 21-летний уроженец Кемеровской области. Идет доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Также проверка проводится по факту смертельного травмирования женщины в районе железнодорожной станции Кингисепп в Ленинградской области. Здесь потерпевшая переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«Женщина не обратила внимания на приближающий электропоезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось», — констатировали в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Жертвой наезда стала 39-летняя местная жительница.

По данным Октябрьской железной дороги, на территории ОЖД за первые девять месяцев текущего года в результате нарушения правил безопасности на транспортной инфраструктуре пострадали 142 человека, 96 из них получили травмы, несовместимые с жизнью. В том числе из общего количества травмированных 12 были несовершеннолетними, из этих 12 случаев семь оказались смертельными.