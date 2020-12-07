Магас, , 10:57 — REGNUM Шесть человек отравились угарным газом в селе Барсуки Назрановского района Ингушетии. Среди пострадавших — двое детей, сообщили 7 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Информация об отравлении жильцов квартиры в селе Барсуки поступила в центр управления кризисных ситуаций регионального МЧС сегодня в 04:30. Отмечается, что все пострадавшие доставлены в республиканскую клиническую больницу в Назрани. Причина происшествия устанавливается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии угарным газом отправилась 16-летняя жительница Назрани. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.