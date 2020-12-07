Астрахань, , 10:49 — REGNUM Проверку по факту отравления детей при посещении бассейна в одном из спортивных комплексов Астрахани начало следственное управление СК РФ по региону. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту отравления детей при посещении бассейна в спортивном комплексе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что утром 7 декабря текущего года после занятий в бассейне спортивного комплекса, находящегося в Советском районе г. Астрахани, несовершеннолетние дети и взрослые были доставлены в медучреждения для оказания им медицинской помощи.

Кроме того, указывается, что в данный момент на место инцидента выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, а также сотрудники полиции и МЧС. Отмечается, что проводятся мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств происшедшего.

При этом ранее в ГУ МЧС по региону уточнили, что из-за данного происшествия было госпитализировано 17 человек, включая 15 детей

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что двоих 16-летних подростков, находившихся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, вытащил из воды молодой мужчина.