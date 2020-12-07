Владивосток, , 10:40 — REGNUM По заявлению иностранных специалистов и губернатора Приморья Олега Кожемяко, ледяной циклон не нанёс вреда конструкции Русского моста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Специалисты французской компании Freyssinet должны представить технологию, позволяющую быстро и эффективно чистить мост ото льда.

«Мы пригласили французских специалистов, чтобы они сказали, в каком состоянии находятся ванты, что нужно сделать, если это их ошибка, то они должны её исправить, ну и предложить ту технологию, которая позволит избегать подобных явлений. Сказать, чтобы датчики показали сверхнапряжение или отклонение от норм, такого не было. Ежедневно мониторится ситуация, мост сделан с большим запасом прочности, и даже эту нагрузку на каждую ванту примерно до 60 тонн он выдержал», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря промышленные альпинисты закончили очистку льда на Русском мосту во Владивостоке. Движение автомобилей и общественного транспорта восстановлено.