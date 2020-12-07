Кызыл, , 10:26 — REGNUM В Туве комиссия по установлению причины смертности и обеспечения статистического учета подтвердила 8 новых летальных случаев от COVID-19 за вторую половину ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Среди умерших три женщины и пятеро мужчин в возрасте от 50 до 80 лет.

«Все умершие страдали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, один также болел сахарным диабетом», — отметили в Минздраве.

Таким образом, всего с начала пандемии в республике от COVID-19 скончались 152 человека. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 13 тысяч.

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