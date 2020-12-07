Кызыл, , 10:18 — REGNUM У нормального человека не может возникнуть желания сносить незаконные дома в условиях зимних холодов, особенно, если в них живут семьи с детьми. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя попытку приставов 4 декабря в микрорайоне Спутник.

«Такое крайнее усердие бесчеловечно, а значит, должностные лица обязаны немедленно появляться там, где остро встает эта проблема, не наблюдая за происходящим по сети интернет», — отметил он в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, мэрия должна защищать людей, не прекращая при этом «своевременно и по закону» наводить порядок на территории города. Ситуацию в Спутнике глава призвал разрешить в пользу граждан, уже успевших обжиться в своих домах. Кроме того, он поручил найти людей, продавших им участки.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный резонанс вызвал опубликованный в соцсетях видеоролик, где приставы 4 декабря пытаются снести дом местной жительницы. Плачущая хозяйка дома пытается защитить строение. В администрации города уже заявили, что они не требовали сносить в условиях зимы.

Читайте также: В Кызыле власти начали сносить дома самовольщиков

Читайте ранее в этом сюжете: В Кызыле могут узаконить самострой