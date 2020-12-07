Астрахань, , 10:16 — REGNUM В Астрахани проверяют ситуацию с отравлением хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо». Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе областной администрации.

«Сейчас на месте работают специалисты регионального МЧС. О ситуации оперативно доложили губернатору Игорю Бабушкину. Информация уточняется. Ситуация находится под личным контролем главы региона», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за превышения химической концентрации хлора в бассейне пострадали около 30 человек. Госпитализированы были 15 детей и двое взрослых. По предварительной информации, четыре ребёнка находятся в реанимации.

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