Астрахань, 7 декабря 2020, 10:16 — REGNUM В Астрахани проверяют ситуацию с отравлением хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо». Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе областной администрации.
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за превышения химической концентрации хлора в бассейне пострадали около 30 человек. Госпитализированы были 15 детей и двое взрослых. По предварительной информации, четыре ребёнка находятся в реанимации.
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