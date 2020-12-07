Найроби, , 10:07 — REGNUM Детективы из Управления уголовных расследований Кении спасли двух несовершеннолетних, которые были похищены в Найроби. Об этом сообщает газета The Standard.

Сотрудники службы безопасности задержали подозреваемую с детьми на границе округа Бусиа. Дети в возрасте восьми и четырех лет были похищены в их поместье в субботу, 5 декабря, когда они находились под опекой 32-летней гражданки Уганды Сковии Наматаки.

Скоординированные усилия детективов из Бурубуру и их коллег на границе Бусии способствовали перехвату Наматаки с несовершеннолетними в автобусе, следовавшем в столицу Уганды, Кампалу.

По сообщениям полиции, домработница, предположительно, похитила несовершеннолетних, когда их родители отправились в Меру на похороны.

«Предварительное расследование показало, что преступление было совершено, когда родители детей приехали … на похороны родственников», — сказали детективы.

Подозреваемая находится под стражей в ожидании предъявления обвинения. Это уже не первый случай, когда несовершеннолетние становятся жертвами похищений домработниц из Уганды в столице Кении, Найроби.

В конце прошлого года двухлетний ребенок был похищен из Найроби угандийской домработницей, а затем доставлен в Уганду.