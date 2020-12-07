Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM Одна из пациенток больницы № 14 Екатеринбурга пожаловалась на медбрата, который якобы пожелал пациентам с COVID-19 смерти. Об этом сообщают журналисты.

Видеоролик с обращением женщины опубликовал телеграм-канал Mash. По словам больной, медбрат по имени Максим пожелал её госпитализированной бабушке и другим пациентам умереть.

«Он сказал: «Была бы моя воля, я бы вам всем здесь поставил укол, чтобы вы все сдохли», — сообщила гражданка.

В свердловском оперативном штабе уточнили изданию «Новый день», что горздрав начал проверку по факту данной публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пожаловались на больницу № 2, организовавшую очередь из пациентов с симптомами ОРВИ в жилом дворе.

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