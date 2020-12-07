Самара, , 09:54 — REGNUM Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 7 декабря в Исаклинском районе на трассе М-5 «Урал». Автомобиль «Инфинити FX37», за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной автомашиной «Рено Логан», за рулем которой находился водитель 1973 года рождения.

Сообщается, что в этой аварии получили не совместимые с жизнью травмы водитель автомобиля «Инфинити», водитель и два пассажира автомашины «Рено логан»: девочка 2007 года рождения и женщина 1980 года рождения.

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