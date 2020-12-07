Глазов, Удмуртия, , 09:48 — REGNUM В Глазове произошло частичное обрушение потолочного перекрытия в двухэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в социальных сетях. В результате происшествия никто не пострадал.

Было принято решение о временном обесточивании помещения, где обрушилось около 3 кв метров потолка, а также помещения этажом ниже. Указанные площади временно закрыты.

На время производства работ сооружен временный защитный навес над лестничной клеткой. Жители пяти комнат в крыле, где произошло обрушение, временно будут проживать у родственников. В случае необходимости им будут предоставлены комнаты в общежитии.

Восстановительные работы, по предварительной оценке, будут продолжаться в течение двух-трех суток, если не будут выявлены скрытые повреждения. Состояние всех жилых и нехилых помещений обследует специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года в театральном музее им. Бахрушина в Москве обрушился потолок. В результате происшествия пострадала 56-летняя женщина.

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