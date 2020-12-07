Астрахань, , 09:45 — REGNUM В Астрахани в бассейне спорткомплекса «Динамо» 30 человек отравились хлором. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Утром 7 декабря из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне спорткомплекса «Динамо» более 20 человек почувствовали себя плохо. По данным МЧС, пострадали 30 человек, из которых 20 — дети.

Пострадавшие были эвакуированы. Госпитализированы 13 детей и трое взрослых.

На месте работают специалисты регионального МЧС. По информации областной администрации, по данному факту организована проверка, ситуация находится на личном контроле главы региона.