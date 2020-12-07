Кито, , 09:43 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли и ещё семеро пострадали в ходе беспорядков в тюрьме, которая находится в провинции Эсмеральдас на северо-западе Эквадора. Об этом 7 декабря сообщает агентство Prensa Latina.

Также уточняется, что беспорядки в тюрьме были инициированы двумя противоборствующими группировками, которые борются за сферы влияния в пенитенциарном учреждении.

Кроме этого, указывается, что для того, чтобы навести в тюрьме порядок пришлось задействовать специальное подразделение правоохранителей. При этом, как отметили в администрации данного места лишения свободы, заключенными во время беспорядков не предпринимались попытки сбежать из тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинской области будут судить ещё троих участников бунта в колонии Копейска, который произошёл в 2012 году.