Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Двое жителей Екатеринбурга попались на обман кибермошенников, потеряв более 900 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу.

Одну из жительниц напугали сообщением о якобы проведённой на её банковский счёт хакерской атаке. После этого гражданку убедили получить на своё имя займ в 460 тыс. рублей и перевести его злоумышленникам на QIWI-кошелёк.

30-летний мужчина попался на схожую ловушку. Сообщив жителю Екатеринбурга об атаке хакеров, ему предложили оформить заявку на потребительский кредит и перевести эти деньги (445 тыс. рублей) якобы на «защищённый» счёт. Средства перешли в руки преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, в России участились случаи, когда мошенники звонят от имени банковских сотрудников.

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