Ижевск, , 09:35 — REGNUM За минувшие выходные 14 жителей Удмуртии обратились в полицию с сообщениями о краже средств с банковских карт дистанционным способом. Общая сумма ущерба составила 2,72 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, заявления поступили от жителей Ижевска, Можги, Глазова, Сарапула, а также Завьяловского, Игринского и Юкаменского районов. Жертвами мошенников стали жители республики в возрасте от 27 до 69 лет.

По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным инцидентам в настоящее время проводятся проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение января-июня 2020 года только в Ижевске было возбуждено 365 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием сети интернет. Более 200 случаев мошенничества совершены при продаже или покупке товаров на специальных сайтах, 93 уголовных дела возбуждено по фактам продажи товаров или услуг в социальных сетях.

Также распространенными способами хищений являются предложения о компенсации за ранее приобретенные бады (биологически-активные добавки) или некачественные товары, а также якобы защита средств от незаконных транзакций.