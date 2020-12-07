Красноярск, , 09:34 — REGNUM В Красноярске в медицинское учреждение госпитализировали месячного ребёнка с признаками отравления. Как сообщили ИА REGNUM 7 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, проводится проверка по факту причинения вреда здоровью младенца.

Сообщение о госпитализации ребёнка поступило следователям 26 ноября. По предварительным данным, в этот день за младенцем присматривал отец. Мужчина решил напоить сына набранной в шприц укропной водой. Но, перепутав шприц, он дал мальчику несколько капель жидкости для электронных сигарет. После этого ребёнку стало плохо. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в сентябре 2020 года возбудили уголовное дело после массового отравления детей хлором в фитнес-клубе.

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