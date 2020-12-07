Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM На выходных в Бурятии продолжали регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли восемь человек.

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Накануне, 6 декабря было зафиксировано шесть смертей. 5 декабря скончались ещё шесть пациентов. В результате общее число жертв коронавируса к настоящему времени достигло 485 человек. У всех, как отмечается, выявлена также тяжёлая сопутствующая патология.

Тем временем, всего в республике зарегистрировано почти 21 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них более 16 тыс. выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах остаются 1977 пациентов. 56 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2869 коек, занято — 1977, свободно — 892 койки. Занятость коечного фонда составляет 68,9%. Амбулаторное лечение проходят 2202 пациента с COVID-19, наблюдается 9159 человек», — добавили в штабе.

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