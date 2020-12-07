Банда-Ачех, Индонезия, , 09:30 — REGNUM Наводнение, обрушившиеся на индонезийскую провинцию Ачех, мешает движению на трассе Медан — Банда-Ачех, сообщает CNN Indonesia.

На трассе были замечены только крупные грузовики, в то время как частные автомобили и общественный транспорт вынуждены ожидать изменения ситуации. Известно, что уровень воды на трассе достигает 50 см.

По данным регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями провинции Восточный Ачех, в результате наводнения было затоплено 17 районов. Уровень воды местами достигает 120 см. Наводнение привело к временному отключению электричества, включая интернет-сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину от коронавируса, произведенную китайской компанией Sinovac, доставили в Индонезию.

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