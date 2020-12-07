Нью-Йорк, США, , 09:18 — REGNUM Российское посольство в США обещает консульскую помощь пассажирам «Аэрофлота», чей рейс из Нью-Йорка задержан на несколько часов из-за угрозы взрыва. Заявление об этом опубликовано на сайте диппредставительства.

Дипломаты, подчеркивается в заявлении, внимательно отслеживают ситуацию с задержанным рейсом и готовы при необходимости оказать российским гражданам консульскую помощь.

Об инциденте в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ранее сообщил телеканал Fox News. Пассажиров, прибывших из Москвы, эвакуировали из-за возможного наличия на борту бомбы. Угроза не подтвердилась, экстренные меры предосторожности, введённые в аэропорту, уже отменены. Это следует из сообщения в Twitter воздушной гавани.

Однако из-за происшествия самолёт не может отбыть в Москву. Посадка на рейс SU103 должна была состояться в 17:40 (01:40 мск). Пассажиры ожидают вылета в аэропорту.