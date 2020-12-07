Серов, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM В Серове (Свердловская область) зафиксировали ледяной дождь, сообщили местные жители в сообществе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».

Осадки выпали в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года. Дороги и транспортные средства покрылись льдом. По улицам практически невозможно передвигаться — дорожное покрытие превратилось в каток.

«Идет дождь, на улицу только на коньках», — указано в паблике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ледяные осадки выпали в Приморье. Это привело к авариям в сетях электро‑ и теплоснабжения, нанесён и иной ущерб.

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