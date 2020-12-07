Майминский район, Алтай, , 09:09 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в ночь с 4 на 5 декабря в селе Соузга Майминского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в результате были убиты два человека.

«Злоумышленник, имея при себе зарегистрированное охотничье оружие, пришел к бывшей супруге и произвел в нее и ее сожителя не менее 10 выстрелов, а затем произвел несколько выстрелов в себя», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевшие скончались на месте. Сам стрелявший госпитализирован с огнестрельным ранением. Расследование уголовного дела продолжается.

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