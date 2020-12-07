Саранск, , 08:55 — REGNUM В связи с коммунальной аварией без теплоснабжения утром 7 декабря остались около 130 зданий в северо-восточной части Саранска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, подача теплоносителя приостановлена в 121 многоквартирном жилом доме, трех школах, четырех детских садах, одной больнице и шести административных зданиях.

По данным ПАО «Т Плюс», авария вызвана дефектом магистрального трубопровода в районе перекрестка улиц Косарева и Лихачева. На месте инцидента работают 12 человек и четыре единицы техники. Планируется, что ликвидация последствий аварии завершится к 14:00 7 декабря.

Выехавший на место прорыва глава Саранска Петр Тултаев призвал руководителей ресурсоснабжающей организации до окончания ремонтных работ находиться на месте, постоянно держать власти города в курсе развития ситуации.

Как сообщили ИА REGNUM в Верхне-Волжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 6:00 мск в Саранске температура воздуха составила — 17 °C. Авария произошла как раз в это время.